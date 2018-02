Algselt kirjade pitseerimiseks mõeldud pitsersõrmus vajus 20. sajandi teisel poolel vaikselt unustusehõlma. Algselt selliste väärikate meeste nagu näiteks Frank Sinatra käsi kaunistanud sõrmusest sai sisuliselt vaid räpparite ehe. Aga Fashionbeansi kinnitusel comebacki tegeval pitsersõrmusel on mitmeid just meestele sobivaid omadusi. Algse eesmärgi tõttu on see klassikalistest õhukestest sõrmerõngastest märksa toekam ja massiivsem ning seega just mehelikkust toonitav. Teiseks pole see vaid iluasi, vaid võib õigesti väljakantuna olla ka eneseväljendusviis ja mehelik n-ö statement. Lühiülevaade FB põhjalikust käsitlusest pitsersõrmuste teemal.

Pitsersõrmus on olnud meeste jõukuse ja staatuse sümbol – võimuka riietumise ja stiili osa. Seda on väiksemates sõrmedes kandnud kuningad ja pankurid, paavstid ja mafioosod.

Pitsersõrmust on lihtsam kanda ja välja kanda kui väga paljusid muid ehteid ja aksessuaare. Mees ei pea selle kandmiseks olema pärinud aadlitiitlit või Itaalia moeperekonna varandust. Lihtsalt lükkad selle – eelistatavalt kuldse, hõbedase või pronksikarva – massiivse rõnga väiksesse atsi või nimeta matsi ja ongi korras.