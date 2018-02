* Kui asud mingit eset ümber töötlema, siis ole algusest peale valmis selleks, et sisuliselt ehitad sa kogu asja uuesti üles ja algversioonist eriti palju jälgi ei jää. Kui juba kirve paralleeli sai mainitud, siis teate ehk ka seda lugu maailma vanimast kirvest? Omanik vastab remonditeemalisele küsimusele: „Jah, olen vahetanud kaks korda tera ja seitse korda vart, aga muidu on see ikka täpselt seesama kirves.“

* Kui sul vedeleb kodus mõni vana mööbliese, millel on mingil põhjusel metallist raam, siis tasub raami kokkuostu viimise asemel taaskasutada. Metall on väärt kraam.

* Enda sõnul on meistrimees loomakondiliimi usku: see kuivavat väga kõvaks ja samas kergestilihvitavaks.

* Ja muidugi on kõige suurem iva see: kui tahad teha kodus ükskõik millist nokitsemis- või meisterdamistööd, siis on põrgulikult hea, kui sul on selle tegemiseks üks hea, toekas, tugev, kindel ja korralik tööpink.