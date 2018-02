Tegelikult on neid nippe kümme, aga kolmandat ÕL Mehele lihtsalt ei soovita. Sest see vana kooli vanglanipp, kus veekeetmise vahend ehitatakse žiletiteradest, tikkudest ja elektrikaablist, on üks neist, mis lihtsalt karvad turri ajab, sest liiga palju asju saab minna valesti. Õigupoolest pole ka teised nipid tingimata maailma kõige ohutumad – aga jäägu see juba vaataja otsustada.

* Kui sa ei taha, et keegi su kohvikruusi pihta paneb, siis aseta see ühisköögis nõuderestile, kõrv allapoole. Kõrvast pane läbi tabalukk, mille võti on ainult sinul.

* Triikrauda pole, aga särk on vaja töövestluse tarbeks kortsudest vabastada? Kasuta triikimiseks potti kuuma veega.