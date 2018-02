On üsna võimalik, et tähistasid eile pere või sõpradega vabariigi aastapäeva ja nüüd pole enesetunne just maailma parim. Tahaks midagi, mis teeb südame tahkemaks ... hapukurki näiteks. Või piisakese õlut. Ja paneks vere jälle käima, midagi vürtsikat ehk.

Hea uudis on see, et vürtsikate marineeritud õllekurkide retsept on täitsa olemas ja altpoolt loetav. Halb uudis on paraku see, et need oleks tulnud juba vähemalt reedel „käima panna“. Aga ehk järgmine kord?

Vajad