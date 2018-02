Väike lihtne pudel, silt on jube uhke ... selle detaile tasub uurida! Kasvõi keskmotiiviks oleva albiinohundi punasilmad. Tumepruun vaht täidab kolmandiku klaasist ja püsib vägagi kaua. Õlle värvus - must!

Aroom pole nüüd küll nii must kui värvus, kuid röstine ja rukkine küll ... kuid huvitav, kustkohast tuleb see aniisine sähvatus?

Esmamekk on õlijas, paks ja sametine, magusakas-hapukas ja röstine. Keskmaitse ... oo ... see on VEEL tihedam, lausa naftalik, hapuka röstise peatooniga, mõrkja skeletiga ja ploomimehu taoline. Lõppmaitse muutub jupp maad magusamaks, ploomi-kohvi-kallerdiseks, röstise ... peaaegu söestunud leivast tehtud marmelaadi taoliseks. Järelmekk mõjub suisa tigujalt ... noh, selle sõna tihke-kleepuv-raskeltneelatavuse mõttes. Aga nii maitsvaid tigusid neelaks mitu tükki ja mõnuga.