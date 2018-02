Hiina turistid ei pea enam Soome sularaha või krediitkaarti kaasa võtma, sest meie põhjanaabrid aktsepteerivad nüüd mobiilimakset Alipay. Soomest sai ühtlasi pärast Hiinat esimene riik maailma, kes seda aktsepteerib.

Alipay on Hiinas ülimalt populaarne ning sellel on 450 miljonit kasutajat, kirjutab Lonely Planet. Tänu maksemuudatusele ennustavad Hiina reisibürood, et Soomest saab populaarne sihtkoht. Nüüdisajal külastab Soomet umbes 550 000 hiinlast.

Loodetakse, et Alipay levib lähiajal ka mujale Euroopasse.