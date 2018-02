Aga on olemas terve rida märke, mis näitavad mehele, et ta on linade vahel osavam, kui ise arvatagi oskaks.

Vastastikune kokkulepe, nõusolek, mõlemapoolne luba – ehmatavalt paljud inimesed ei adu, kui tähtis see seksis on. Õnneks on need asjad muutumas, kuigi pikk tee on veel minna. Entusiastlik nõusolek tähendab seda, et seksi osapool on elevil igast sammust, mis koos partneriga tehakse. Mitte nii, et üks pool läheb lihtsalt asjadega kaasa, kuna leiab, et ei oska või ei tohiks öelda „ei“ või paluda midagi muud. Head armukesed leiavad aega veendumaks, et partneril on hea teha seda, mida te parajasti teete.

2. Sul on hea suhe oma kehaga

Sinu suhe seksiga on paljus seotud sellega, milline on su suhe oma kehaga. Head armastajad hoolitsevad oma keha eest ja tunnevad end ka alasti mugavalt ning enesekindlalt.

3. Sa jagad naise anatoomiat

Naisega magades peaks mees omama teadmisi sellest, kuidas naise keha toimib: kus asuvad labia majora, labia minora ja clitoris. Ka peaks mees teadma, et enamik naisi puhtalt vahekorrast orgasmi ei saa.

4. Sa ei eelda

Voodis osav olemiseks pole mingit universaalset oskuste komplekti. Kõigil naistel on erinevad vajadused, kired ja eelistused. Hea armastaja ei eelda, et kui miski minevikus mõne naise peal töötas, siis töötab see tingimata ka nüüd.

5. Sa küsid küsimusi

Headus seisneb ka selles, et sa oled valmis ja huvitatud avastama partneri vajadusi. Küsid temalt, mida ta soovib ja võtad tagasisidet arvesse.

6. Oskad vihjeid märgata

Suulise kommunikatsiooni kõrval on hea seksi eelduseks ka mitteverbaalne suhtlemine. Mees võiks märgata naise hingamist, kehakeelt ja silmsideme taset. Sa pole muidugi mõtetelugeja, aga püüa olla temaga ühel lainel.

7. Naine suhtleb vastu

Kui naine tahab suhelda, anda tagasisidet ja esitada palveid, siis näitab see, et ta tunneb end sinuga seksides piisavalt mugavalt.

8. Sa ei imiteeri pornot

Head armastajad teavad, et porno on mõeldud meelelahutuseks, mitte „kuidas teha“ juhendiks.

9. Püsid hetkes

Pöörase seksi saladus pole mitte kivikõva ja tunde kestev erektsioon. See on hoopiski sinu võime püsida hetkes kohal, olla ühenduses iseenda ja partneriga. Hea armastaja väärtustab ja naudib hetke.

10. Suudad ärevust kontrolli all hoida

Õige armastaja suudab märgata, kui ta tunneb end ärevalt ja on siis endaga õrn. Ta laseb ärevusel mööduda, mitte sel juurde koguneda.

11. Sa ei survesta naist orgasmi saama

Üks asi, mida seksis soovida, on see, et partneril on hea olla. Teine asi on nõuda, et see hea olemine väljenduks kindlasti orgasmis. Muidugi tuleks püüda naist rahuldada, aga mitte nii, et talle orgasmisurvet avaldatakse.

12. Seksimänguasjad ei heiduta sind

Paljudel meestel on näiteks vibraatorisse koopamehe suhtumine. Hea armastaja saab aru, et vibraator ei ohusta kuidagi tema mehelikkust.

(Pixabay)

13. Sa ei karda uusi asju proovida

Isegi tüdinud inimesed ei raatsi sageli oma mugavustsoonist välja tulla. Vinge armastaja aga on valmis riskima ja ta on eksperimentide ning uute asjade suhtes uudishimulik. „Läbikukkumise“ kartus teda ei pidurda.

14. Sul on huumorimeelt