Eesti teadjanaised kukkusid üksteist internetis manama ja väidetavalt pandi konflikti käigus needus peale süütule lapselegi. Kas ja kui tõsiselt peaks aga üldse võtma bittide-baitide kaudu vahendatud ja näiteks napsusena õhku paisatud needust?

Facebooki šamaanide ja teadjate foorumis lahvatasid sel nädalal vihaleegid ning lendasid roppusedki. Kust tüli alguse sai või kes keda esimesena solvas, on sadade kommentaaride – millest osad juba kustutatud või muudetud – rägastikus kaunis raske aru saada. Küll aga paistab, et konflikti keskmes on kaks teadjaprouat: Raili ja Andra. Kindlasti vähemalt esimene neist. Igatahes on Raili Andrat logisevates kruvides ja puuduvates mutrites süüdistanud. Teine paistab aga olevat soovitanud esimesel end põlema panna.

Sellest tõusis võimas needmine, millele pühendati lausa eraldi alateema.

„Kui sa siin veel hüppad, keksid ja sappi pritsid, siis panen su perele sellise needuse peale, et ükski nõid ega selgeltnägija seda maha võtta ei saa,“ sajatanud Raili, eeldatavasti siis Andra suunas. „Mina võin ennast põlema panna, aga sinul hakkab nüüdsest väga s***sti minema. Kõigepealt alustan su lapsest.“