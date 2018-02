“Lennata Uus-Meremaale? Pilet sinna maksab kindlasti terve varanduse,” vangutab nii mõnigi pead, kui kuuleb, et võtan suuna maailma kuklapoolele. Päris kindlasti ei maksa pilet tervet varandust, kuid välja tuleb käia siiski 700 eurot. Arvestades, et tavaliselt saab sellise raha eest vaid üheotsapileti, on sõit sama hästi kui poole hinnaga saadud.

Uus-Meremaa suurim linn Auckland asub Tallinnast linnulennul 17 000 kilomeetri kaugusel ning arvestada tuleb 11tunnise ajavahega. Euroopast otselendu ei lähe – seega tuleb mul lennata Helsingist Frankfurti, sealt Pekingisse ja siis võtta kurss Aucklandile. Kolm lendu kestavad ligikaudu 25 tundi – lisaks vahemaandumised. Kokkuvõttes kulub mul kohale jõudmiseks kaks ööpäeva. Kindlasti saab ka kiiremini, aga siis läheb sõit märkimisväärselt kallimaks.