On raske uskuda, et üks veoauto võib kiirendada nullist sajani viie sekundiga. Aga täpselt seda Tesla elektrirekka Semi teeb. Nii et kummijäljed taga.

Tesla praegustest ambitsioonikatest projektidest on Semi ilmselt kõige suurema ulatusega, märgib Men’s Health. Seda just sõiduulatuse koha pealt: akudel töötav raskeveok peaks kiirteel täiskoormaga läbima 500 miili ehk 805 km.

Sama ebatraditsioonilised nagu on Semi aerodünaamiline kujundus ja juhi koht kabiini keskel, on ka selle nullemissiooniga jõuallikas. Ning ka kiirendusvõime.