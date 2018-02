Pyeongchangi olümpiamängudel osalevad Saksamaa sportlased kulistavad oma arsti nõuandel liitrite kaupa alkoholivaba õlut – ja nende kodumaa peaks praeguse seisuga olema üks mängude edukamaid: käesoleva loo kirjapanemise hetkel 13 kulda ja kokku 25 medalit. Kas heast geograafilisest asendist – Alpid, Baieri Alpid ja veel kaks suuremat lumist mäestikku – piisab, et pidevalt medalipoodiumi kõrgeim koht endale võtta? Ei, kinnitab BroBible. Tuleb ka juua tonnide kaupa alkoholivaba õlut. Saksamaa olümpiakoondise sotsiaalmeediapiltidelt paistab, et treenimise ajal liitrite viisi alkovaba õlle kulistamine võibki olla nende edu saladus. Nullprotsendilist humalamärga juuakse nii palju, et Saksa õlletootja Krombacher saatis koondisega seda rüübet kaasa lausa 3500 liitrit.

Milles on asi? Tuleb välja, et Saksamaa suusatiimi arst Johannes Scherr asendas spordijoogid alkoholivaba õllega ja ka sportlased ise on seda meelt, et tervisele on nii kasulikum.

Meedia on kirjutanud, et Scherr viis läbi eksperimendi ning andis mõnedele 2009. aasta Müncheni maratoni jooksjatele kolm nädalat enne ning kaks nädalat pärast võistlust alkoholivaba õlut. Need jooksjad kannatasid pärast maratoni märgatavalt vähem põletike ja ülemiste hingamisteede haiguste käes kui teised. „Olime päris üllatunud,“ märkis spordiarst, kes on uuringu tulemused ka meditsiiniajakirjas avaldanud. Mittealkohoolne õlu peaks aitama sportlastel kergemini rasketest treeningutest taastuda – ja seega saavad sportlased kõvemini treenida. Scherr paneb joogi imeomadused kõrge polüfenoolide sisalduse arvele: need õlles sisalduvad ained tugevdavad immuunsüsteemi.