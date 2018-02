Porsche sisenes enda jaoks uuele territooriumile aastal 2009, kui andis välja oma esimese „õlipõletaja“, Cayenne Diesel’i. Nüüd näib aga diiselautode eksperiment läbi olevat. Autocari teatel on Porsche lõpetanud oma Macan S Diesel’i ja Panamera 4S Diesel’i tootmise. Need olid autotootja ainsad seni alles jäänud diiselsõidukid. Porsche kõneisiku teatel on otsuse taga „kultuurilised muutused“ ehk hübriid- ja elektrijõuallikate võidukäik.

Autootja teatel ei pruugi diiselautode tootmise katkestamise otsus olla lõplik, aga see tundub siiski ebatõenäoline. Porsche on teatanud, et kahekordistab oma investeeringud hübriid- ja elektriautode tootmisse.

Sealjuures aga andis Porsche alles üsna hiljuti oma Panamera 4S-ile välja uue topeltturboga V8 diiselmootori. Ning kuigi Panamerale seda enam ei panda, elab mootor esialgu edasi Audi SQ7 ja Bentley Bentayga peal. Mitmed autotootjad on nentinud, et sisepõlemismootori tulevik on tumedavõitu, just diiselautod maetakse esimesena ja „dislade“ tootmise lõpetamiseks on juba mõned tähtajadki paika pandud.