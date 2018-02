Värske uuringu kohaselt on leitud üks uus põhjus, miks meeste seksiisu mõnikord väheneb – libiidot tõmbab maha see, kui mees tahab isaks saada.

AskMeni teatel keskendus äsja väljaandes The Journal of Sexual Medicine avaldatud uuring sellele, millised psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid mõjutavad mehe libiidot: näiteks elukvaliteet, seksuaalne toimimine, kurnatus ja erinevad vaimsed hädad. Leiti, et seksiisu vähenemist kuulutav tegur number üks on mehe soov saada lapse isaks.

Evolutsioonilisest vaatenurgast paistab see tõik kaunis vastuoluline. Uuringus ei toodud välja otsest põhjust, miks see nii on. Kuid Rooma Sapienza ülikooli ning kliinilise seksuoloogia instituudi teadlased märkisid, et põhjuseks võib olla mehe alateadlik hirm elustiili muutuste ja lisanduva vastutuse ees.

„Palju küsimusi on veel vastuseta,“ märkis uuringu autor Filippo M. Nimbi. „Selge on aga see, et mehe seksuaalsus on märkimisväärselt keerukam, kui seni arvatud: kõva ja püsiv erektsioon pole piisav meeste funktsioneerimise kirjeldamiseks.“