Kuidas teha vahet, kas nutitelefoni taga on eestlane või välismaalane? Tegelikult pole see üldse keeruline. Tuleb vaid jälgida, milliseid nutirakendusi inimene oma seadmes kasutab ning juba ongi meil selge, kellega tegu. Samsung Eesti on kirja pannud viis humoorikat E-eestlast puudutavat tähelepanekut, mille järgi võib kaasmaalase ilmeksimatult ära tunda kasvõi teisel pool maakera.

„Eestlane armastab loodust ning on loonud mitmeid rakendusi selleks, et üks korralik matkarajakaart või teatmik oleks alati käepärast,” rääkis firma mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. „Ja muidugi käib siia juurde ka üks kena foto mälestuseks – mina looduses!”

Eestlane on väga teadlik, mis riigis toimub

Eestlane tahab olla kursis kõigega, mis toimub ning tal on alla tõmmatud vähemalt üks uudiseid vahendav rakendus. Eriti uudishimulikul on neid äppe koguni neli või enam ning kindlasti koos push notificationite ehk teavitustega – eks ikka selleks, et teada natukene rohkem kui naabrimees.

„Veel parem, kui telefonil on lausa always-on ekraanitehnoloogia – siis ei jää ükski uudis kunagi märkamata,” soovitas Aasma.

Mobiili ID

Eestlasel on vaja teha tänaval liikumise pealt pangaülekanne (milleks on kindlasti tema telefonis ka kodupanga äpp) – pole probleemi; või tuleb trammis meelde, et tuludeklaratsioon on veel esitama – teeme ära; ning tegelikult võiks kiirelt üle vaadata, mis lapsel tänaseks õhtuks õppida jäi – seda kõike teeb eestlane nii muu seas oma nutitelefonis läbi mobiili ID.

Uhke oma E-edukate kaasmaalaste üle

Tõenäoliselt teab eestlane, kes on Kristel Kruustük või Kristo Käärmann, ka siis, kui ta pole päris kindel, millega Testlio või TransferWise tegeleb. Samuti on ta endiselt veendunud, et Skype on täiesti Eesti asi ning ei mäleta enam aega, kui tuludeklaratsiooni pidi esitama paberkandjal. Click and Grow, Taxify, TransferWise, Sprayprinter jne – julgeb vaid mõnel välismaalasel ühte neist ettevõtetest mainida, kui juba jutustab eestlane oma riigist kui tehnoloogiaimest, kus on kaunis loodus ja uskumatud rohevaated (selleks näitab ta esimeses punktis tehtud fotosid).

„Eestis või eestlaste poolt loodud E-lahendused on muutunud peaaegu et osaks eestlase identiteedi kirjeldamisel,” rääkis Antti Aasma. Ta lisas, et Eesti on lisaks edukatele lahendustele ka suurepärane riik, kuhu suurettevõtted tulevad oma uuenduslikke IT lahendusi katsetama ja proovima.

EV 100