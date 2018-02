Pärast valentinipäeval Florida osariigis Parklandis toimunud koolitulistamist mõtisklevad paljud ameeriklased: mida oleks võimalik ette võtta, et seda liigagi sagedaseks muutunud hullumeelsust peatada? APlus märgib, et hulk inimesi vaatab seaduseandjate poole ja leiab, et koolitulistamiste valguses tuleks relvaseadusi karmistada. Üks New Yorgi osariigi mees võttis aga probleemi lahendamise enda kätesse ja andis oma panuse selle kindlustamiseks, et edaspidi oleks maailmas ja tänavatel üks relv vähem. Scott Pappalardo Middletownist postitas Facebooki kohe ülinaksakaks läinud video, milles ta reaktsioonina koolitulistamise levikule hävitab oma AR-15 automaatpüssi – relva, mida on pidanud juba 30 aastat. „Mäletan, et kui toimus Sandy Hooki koolitulistamine, siis ütlesin abikaasale, et annaksin selle relva meeleldi ära, kui see päästaks kasvõi ühe lapse elu,“ sõnab Pappalardo oma videos. „Sellest on nüüd möödunud viis aastat ja enam kui 200 koolitulistamise käigus on maha lastud üle 400 inimese. Nii, et tol hetkel olid mu sõnad vaid tühjad sõnad.“

„Siin me nüüd oleme, 17 elu on kaotatud, millal me muutume?“ jätkab ta. „Millal võtame vastu seadused, mis ütlevad, et ehk pole relv tänapäeva ühiskonnas aktsepteeritav? Paljus saame süüdistada seda, kuidas videomängude ja interneti abil inimesi tuimemaks muudetakse, halba lapsevanematööd, vaimuhaigusi, aga lõppkokkuvõttes on see relv, mis elusid võtab.“

Pärast seda fraasi lõikab Pappalardo oma relva tükkideks ja naaseb kaamera ette sõnadega: „Inimesed on alati öelnud, et neid on nii palju. Nüüd on üks vähem.“