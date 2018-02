Üheksa päeva enne vabariigi aastapäeva pidustusi lasi Õhtuleht seitsmel ilmarakendusel või –saidil ennustada: milline on ilm Tartus 24. veebruari õhtul 2018? Umbes samal ajal kuulutas riigi ilmateenistus välja ennustusvõistluse ja lasi kodanikel prognoosida Eesti keskmist õhtutemperatuuri vabariigi sajanda aastapäeva keskpäeval. Kui täpsed olid ilmarakendused – ja kui hästi läks ennustus täkkesse inimsoost ilmavaatlejail?

Täpseim ennustaja Malle Tooming on ise tartlane. „Uurisin neid ilmaprognoose internetist ikka päris pikalt, mida selleks kuupäevaks ennustatakse ja lubatakse,“ sõnas võitja tagantjärgi kommentaariks. „Nii et kindlasti ei olnud see huupi pakutud temperatuur, vaid number, mis põhines tõenäosusel.“