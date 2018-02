1775 nõudis linnavalitsus, et Arthur Guinness maksaks tasu oma maadele voolavate kevadvete eest. Guinness vaidles vastu, et veekasutusõiguse eest ta oma rendilepingu kohaselt juba maksab. Kui kohale saadeti delegatsioon eesotsas šerifiga, et vesi kinni keerata, sai Guinness maruvihaseks, haaras kirka ning tõrjus värvikate roppustega linnavalitsuse mehed taanduma.

3. Eriagendid pidid tabama õllevõltsijaid

19. sajandil juhtus mõnikord, et edasimüüjad müüsid võltsitud Guinnessi õlut. Selliste juhtumite ennetamiseks ja võltsijate tabamiseks käisid mööda maad õlletootja eriagendid. Agendid võtsid õlleproove ja nende testiti siis laboris. Võltsijad olid sunnitud kohalikus ajalehes avalikult vabandama.

4. Unistuste töökoht

1899. aastal palkas õlletootja endise pruulmeistri Arthur T. Shand, et see oleks „Guinnessi maailmareisija“. 21 aastat rändas Shand mööda ilma ringi, maitses erinevaid Guinnessi õllesid ja andis tootjale tagasisidet.

5. Harfilogo tekitas probleeme valitsusega

1876. aastal võttis firma oma logoks keldi harfi kujutise. 45 aastat hiljem saavutas Iirimaa Inglismaast iseseisvuse ja otsustas kasutada sama harfi oma riikliku sümbolina. Kuna kaubamärk kuulus Guinnessile, siis pidi valitsus oma lahendust muutma.

6. Õlu päästis elusid

1815. aastal teatas Waterloo lahingus haavata saanud ohvitser, et võlgneb paranemise eest tänu Guinnessi õllele. Tollal väitsid arstid, et õllel on tervisele kasulikke omadusi. Ilmselt nad väga palju ei eksinudki – nimelt oli see väga sageli puhtam kui joogivesi.

7. Õlu invaliididele

1880-ndatest kuni 1920-ndateni tootis Guinness erilist Nourishing Export Stout’i, mida teati ka „invaliidide stout’i“ nime all. Selles oli tavalisest õllest rohkem suhkrut, alkoholi ja tahkaineid ning õlut müüdi kolmandiku pindi suurustes pudelikestes. Haigusest paranejatele mõeldud õlle kohta väitis üks arst isegi seda, et see on „sama toitev kui klaas piima“.

8. Arstid kirjutasid imetavatele emadele õlut välja

Isegi kuni 1930-ndate aastateni usuti laialdaselt, et õlu suurendab rinnapiima eritumist. Sajad ja ilmselt isegi tuhanded arstid soovitasid õlut gripi, unetuse ja ärevuse raviks.

9. Massiivne pudelipost

1954. aastal viskas Guinness Atlandi, Vaiksesse ja India ookeani kokku 50 000 sõnumiga pudelit. Viis aastat hiljem puistas 38 laeva Atlandi ookeani 150 000 pudelit. Veel eelmisel aastal ilmus üks pudelipostisõnum välja Nova Scotias.

10. Pöörased lood arhiivist

Guinnessi arhiivid on avalikud ja neist võib leida näiteks õnnetuste kirjeldusi või pööraseid lugusid sellest, kuidas inimesed pruulikoha hoovis humalakottidel hüppasid. Pole ka ime, kuna omal ajal said kõik õlletootja töötajad päevas tasuta kaks pinti õlut.

11. Õlleteadlane pani ka statistikateaduses märgi maha

Statistikat õppinud inimesed on kokku puutunud t-test või t-statistikaga. Selle meetodi leiutajaks peetakse meest nimega William S. Gosset, kes oli ametis Guinessi pruulija ning statistik-analüütikuna.

12. Nigeerias juuakse rohkem Guinnessi kui Iirimaal

Guinness hakkas Aafrikasse õlut eksportima 1827. aastal. 1960-ndatel avati pruulikoda Nigeerias – hiljem ka Kamerunis ja Ghanas. Tänasel päeval on Nigeerias rohkem Guinnessi õlle joojaid kui Iirimaal.

