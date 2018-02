Kui plaanid reisida Ibizale, siis tea, et Airbnb (või mõne muu sarnase platvormi kaudu) ei ole peagi enam mõtet majutust otsida.

Ibiza pealinna Ibiza Towni linnavalitsus plaanib panna piiri Airbnb-le ja muudele taolistele platvormidele, sest väidetavalt häirib see kohalike elu, kirjutab Lonely Planet. Praeguse plaani kohaselt peaks see käiku minema 2018. aastast.

Keelust üle astumisel on trahvid kopsakad. Ilma loata majutust pakkuvad ettevõtted peaksid tasuma 400 000 eurot kahjuraha, eraisikud 40 000 eurot.

Airbnb püüab aga Ibiza võimudega veel läbi rääkida. Oma pöördumises toodi välja, et just tänu Airbnb-le on kasvanud Ibizat külastavate inimeste arv ning suur osa sellest rahast läheb otse kohalikele.