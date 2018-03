Kui sinu ideaalne puhkeaeg võiks olla šoping New Yorgis, siis peagi on sul võimalus veeta taoline minipuhkus.

Odavlennufirma Norwegian plaanib hakata lendama Iirimaalt New Yorki sel moel, et reisijad jõuavad hommikul New Yorki ning saavad sealt õhtul kenasti tagasi, kirjutab Lonely Planet. Lennud kestavad veidi alla kuue tunni.

Reisijad saavad New Yorgi lennujaama jõudes võtta transfeeri, mis viib need ühte parimasse firmapoodide outlet’ti