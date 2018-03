Lonely Planet vahendab vaatlust selle kohta, millises lennujaamas on kõige parem toidukohtade valik ning mis on selle keskmine hind. Selgub, et asjatundjate lemmikuks osutus Tokyo lennujaam.

1. Narita Rahvusvaheline lennujaam Tokyos

2. Taoyuani Rahvusvaheline lennujaam Taipeis (Taiwan)