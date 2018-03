Enamikel meist on juhtunud, et paneme voucheri kapipõhja oma aega ootama ning siis unustame ta olemasolu.. Midagi sellist juhtus ka ameeriklase John Walkeriga.

Nimelt avastas mees hiljaaegu, et 19 aastat tagasi on kasutamata jäänud lennufirma United Airlines voucher 378 dollari väärtuses, kirjutab Lonely Planet.

Nimelt oli Walkeril lennupilet Nashville’ist Sacramentosse, kuid sugulase abiellumise tõttu ei saanud ta lennata. Mees uuris lennufirmalt, kas ta saaks raha tagasi, kuid selle asemel anti voucher tulevaseks lennuks. Siis aga kolis Walker teise kohta ning lennupiletivoucher jäi koos mõningate teiste ebavajalike dokumentidega kõrvale. Ta avastas selle juhuslikult alles nüüd.

Mees pani tähele, et voucheril on kirjas, et see kehtib „igavesti“ – niisiis võttis ta lennufirmaga ühendust, et uurida, kas igavesti kehtib ka 19 aastat hiljem. Kehtiski. Talle anti kõnealuse summa eest lennupilet.