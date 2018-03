Pärast 2015. aasta vulkaanipurset Jaava saarel ja mullusügisest ohtu taas pursata on tuntud Bali kannatanud, sest turistide arv on radikaalselt vähenenud.

Et külastajaid tagasi meelitada, on paljud hotellid langetanud hindu kuni 50%, kirjutab Lonely Planet.

Ka Indoneesia energiaminister on kinnitanud, et praegu on Indoneesia külastamine ohutu.