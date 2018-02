Nii kõlab selle stiili tõlge inglise keelest. Sisuliselt tähendab see stiil – mida muide peetakse üheks tänavuseks suurimaks habemetrendiks –, et külgedelt pügatakse habe veidi lühemaks, aga lõuaosas lastakse karvadel pikemaks kasvada. Ehk: kontrollitum ja tüünem versioon ammusurnud Rasputini habemest.

Hoolimata moegurude väidetest ei näi habe moest minevat. Kuid lisaks nn puuraidurseksuaali täishabemele või Rasputini sakris parrale on mitmeid teisi stiile, mida oma näole kujundada. Millised on näokarvade soengutrendid aastal 2018? Ning milline habemestiil erinevate näokujude puhul sobib? Lühikokkuvõte Fashionbeansi põhjalikust ülevaatest.

See habe on hea näiteks väikese või topeltlõua varjamiseks või ümara näo pikendamiseks. Piklikuma näo puhul peaks see habe olema veidi lühem.

(Pixabay)

Lühike habe

Suured täishabemed nõuavad omajagu hooldamist ja selline lühem versioon on kandja jaoks kindlasti palju mugavam. Ühtlase pikkusega – ca 1 cm – lühike täishabe sobib enamiku soengustiilidega ning näeb korraga välja natuke karune ja samas ontlik. Ilmselt saab sedagi habet tänavu palju näha.

Näokujuga pole muret – selline stiil peaks sobima enamikule meestest. Küll aga peaks karvakasv olema tihe ja ühtlane ning laike ega ebaühtlasi piirjooni see stiil ei armasta.

(Pixabay)

Vuntsid

Tänu movembrile ja näokarvade kasvatamise populaarsusele teeb ka vunts teatavat comeback’i.

Ülahuulel kasvavad vuntsid võimaldavad tuua esile kontraste ja vorme, sõltuvalt sellest, kas vunts on kombineeritud puhtaksraseeritud näo või hoopiski habemega.

Vuntsid sobivad enamikule meestest ja nende stiile on terve hulk – vali vaid endale sobivaim. Aga kindlasti sobivad vuntsid rohkem mehele, kes riietub viisakamalt, mitte ei käi ringi dresside ja tossudega.

(Pixabay)

Habemetüügas

Kui tahad midagi sellist, mis jääb puhta näo ja täisparra vahele, siis on habemetüügas ehk mõnepäevane habe hea valik. Või ka siis, kui sulle meeldib habe, aga su ülemus pole sellest väga vaimustatud.

Kenasti trimmitud mõnepäevane habe toob esile näojooned. Sobib kõigile, kes kas ei taha või ei saa (näiteks geneetilistel põhjustel) pikemat habet kasvatada. Ka on selline habe hea siis, kui su nägu on ümaravõitu – habe varjutab seda.

(Pixabay)

Bakenbardid

Klassikaline stiil. Aga kõigile ei sobi. Hästi istub näiteks piklikuma näokujuga, tehes nägu veidi laiemaks.