Stuttgart ja Düsseldorf on riigi ühed saastatuma õhuga linnad ja neil on nüüd seaduslik õigus keelata rohkem õhku saastavate sõidukite liiklemine. Kindlasti aga mõjutab kohtu otsus kogu riiki.

Keskkonnaaktivistid on kaevanud kohtusse kümneid Saksamaa linnu väitega, et neil on kohustus inimeste tervise kaitseks vähendada liigset õhureostust.

Leipzigis asuv riiklik administratiivkohus pole oma otsuse üksikasju veel avaldanud ja nii pole ka autotööstuse reaktsioonid esialgu teada. Küll aga on autotoojad seni häälekalt võimaliku diiselsõidukite keelu vastu sõdinud, märkides, et see võiks rikkuda lihtsate diiselautode omanike elud – esiteks leiavad nood, et nad ei saa enam oma autoga liigelda ja teiseks seisab neil maja ees sõiduk, mille väärtus on kõvasti kukkunud.