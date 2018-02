Kui uskuda värske uuringu tulemusi, siis ei hulla kõige õnnelikumad paarid nagu jänesed ega seksi sugugi mitte iga päev.

Maximi teatel leiti väljaandes Social Psychology and Personality Science avaldatud uuringus, et mõnikord on vähem rohkem: kõige õnnelikumaks peavad end paarid, kes seksivad täpselt ühe korra nädalas.

Teadlased küsitlesid enam kui 30 000 inimest ja uuring hõlmas lausa 40-aastast perioodi. Ning pole kahtlust, et järeldus on ammendav: selleks ei pea tingimata sageli seksima, et tunda rohkem rahuldust ja õnne. Teisalt näitas uuring küll ka seda, et vähem kui korra nädalas partneriga hullavad inimesed tundsid end vähem rahuldatuna.