Selle kuu keskel viis veebihiid Google täide oma ammuse lubaduse ning pani populaarses veebilehitsejas Chrome tööle sisseehitatud reklaamiblokeerija. Ilmselt on raevus nii mõnigi reklaamimüüja, sest reklaam on ju tema leib – kuid Google on ühe sõnastuse kohaselt asunud omavoliliselt tööle korraga nii kohtuniku kui timukana. „Google Chrome on hakanud ise omavoliliselt reklaame blokkima,“ imestas Õhtulehe lugeja. „Näiteks Äripäeva reklaamid on ära blokkinud.“ Õhtuleht kirjutas detsembris, et Google’i teatel pidi 15. veebruaril hakkama tööle Chrome’i sisseehitatud reklaamiblokeerija. Esimese hoiatuse „nõuetele mittevastavate“ reklaamide peatsest kinnikeeramisest Chrome’is avaldas Google juba mullu juunis.

Veebihiid ühines mullu ühendusega Paremate Reklaamide Liit (Coalition for Better Ads). Ühendus on pannud paika kindlad standardid, kuidas reklaamitööstus tarbijaile näidatavaid pähemäärimisi parandama peaks. Keelatud on terve lehekülje suurused, ootamatult heli mängivad ja vilkuvad reklaamid.

Campaign’i teatel on nn pahad reklaamid need, mis on enam kui 30 päeva olnud kirjas ettevõtte Ad Experience’i (reklaamikogemus) failing-kategoorias. Ning sinna kantaksegi reklaamid, mis ei vasta paremate reklaamide liidu standarditele. Blokeeritud reklaamidega veebilehtede omanikud saavad pärast probleemide kõrvaldamist taotleda enda musta nimekirja kandmise ülevaatamist ja Google’i heakskiidu korral hakkavad reklaamid uuesti tööle. Campaign märgib, et Ad Block Plusi analüüsi kohaselt blokeerib Chrome reklaame, mis vastavad üheksale paremate reklaamide liidu väljatoodud 55-st „paha reklaami“ standardist: automaatse esitusega ja häälega saidisisene video, enne saidile sisenemist näidatav taimeriga reklaam, taimeriga hüpikreklaam, ilma taimerita hüpikreklaam, suur saidi avamise eelne kolmesekundilise taimeriga reklaam, saidi avamise eelne kolmesekundilise taimeriga reklaam, raskesti peatatav häälega automaatne video, ekraani allservas sisu kattev 970x250 kleepreklaam, ekraani allservas sisu kattev 580x400 kleepreklaam.