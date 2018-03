„Kui olemas on sisepõlemismootorid, siis kas on ka välipõlemismootorid ja kui on, siis kuidas need töötavad?“ uuriti Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

Tuleb välja, et vastus on väga lihtne: välipõlemismootori üks näiteid on aurumootor.

„Tulekolle võib küll olla kinnine, aga seda nimetatakse ikkagi välipõlemiseks, sest töövedelik ja väljalaskegaas on eraldi,“ selgitas üks vastaja.

Teisisõnu: tulekoldes toimub põlemine ja suits juhitakse korstnasse, aga eraldi kambris kuumeneb vesi auruks ning ajab tööturbiini ringi.

Veel on välipõlemismootorina ära märgitud Stirlingi mootor. Selle jõuallika tööpõhimõte on järgnev: üht silindrit soojendatakse, gaas seal sees paisub ja lükkab kolvi alla. Samal ajal, kui see kolb uuesti üles tuleb, liigub soojendatud gaas teise silindrisse, kus seda jahutatakse. Gaasi jahutamise tulemusena selle ruumala väheneb ja kolb teises silindris liigub üles. Jahutatud gaas liigub tagasi esimesse silindrisse ja protsess kordub.