Naised on rohelise mõtte- ja eluviisi poolest meestest eesrindlikumad. Kuid tegelikult pole asi ju üldse selles, et mehed loodusest ei hooliks. Mees muretseb aga väga ka meheliku kuvandi pärast ja loodussõbralik värk, noh, see on... kuidagi pehmo?

Kui naised loobivad vähem prügi maha, tegelevad taaskasutusega ning jätavad üldse endast maha väiksema ökoloogilise jalajälje, siis kas asi on iseloomude erinevustes? Mõned uuringud on näidanud, et naised hindavad altruismi ja empaatiat rohkem ning väidavad, et sellega saab seletada ka naiste hoolitsust keskkonna eest.

Kuid teadusajakiri Scientific American uuris asja ise ning leidis, et pigem on puudulik rohelise mõtteviisi suhtekorralduslik pool. Öelda, et mehed ei hooli keskkonnast, on vale. Kuid mehed hoolivad väga ka oma imagost ja ei soovi mingil juhul pehmona mõjuda. Nad muretsevad, et ökosõbralik mõtteviis jätab neist naiseliku mulje.