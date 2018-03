Tallinnat külastanud Euroopa suure odavlennufirma Ryanairi kommertsjuht David O’Brien teatas pressikonverentsil, et Tallinnast hakkab saama kolme uude sihtkohta ja et firma plaanib teha vähemalt ühest Balti riikide pealinna lennujaamast Ryanairi kodulennujaama.

Lihtsustatult tähendab kodulennujaam seda, et Ryanairi sihtkohtade lennud algaksid ja lõpeksid Tallinnas. Selliseid baase on Ryanairil praegu 87.

„Loomulikult, kui me Tallinna lennujaamaga seesuguse lepingu teeme, siis me tahaksime teha seda pikaks ajaks. Täna sõidan Riiga ja homme Vilniusesse, et päriselt kõikidest turgudest pilt ette saada.”

2018. aasta talvehooajal, alates oktoobrist, saab Ryanairiga Tallinnast kolme uude sihtkohta: Šotimaa pealinna Edinburghi, Maltale ja Paphosele Lõuna-Küprosel.

