Paljud sõpradelt kuuldud või kuskilt loetud naisega semmimise alased nõuanded on tegelikus elus jamps – ehk need nn tarkuseterad ei toimi või on hoopiski kahjulikud ning tuleks ära unustada. FHM pani koos suhte-eksperdiga panna kirja kümme sebimisnõuannete teemalist müüti, mida mees peaks ignoreerima.

MÜÜT: enne kohtingule kutsumist oota kaks päeva.

TEGELIKULT: võta järgmisel päeval ühendust.

Elame kiires maailmas ja kui jääd passima, siis arvab naine, et sa polegi temast huvitatud. Kui tahad mängida, siis mängi „Angry Birdsi“.

MÜÜT: külgelöömisfraasid on imalad.

TEGELIKULT: külgelöömisfraasid võivad olla naljakad.

Kui esitad pick-up line’i piisava enesekindlusega ja kannad selle välja, siis töötab see sinu kasuks. Ära ütle midagi jämedat, aga ära ka pelga fraase, mis on nii totakad, et mõjuvad lausa naljakalt. Fraas võiks olla lõbus, originaalne ja ootamatu. Muidugi on küll ka abiks, kui tähelepanu võitmisel naerab daam sinuga koos, mitte sinu üle.

MÜÜT: ära käitu kogu aeg liiga huvitatult.

TEGELIKULT: käitu alati huvitatult.

Kui sa ei näita oma huvi daami vastu välja, siis võib ta solvuda selle üle, et sa näid teda ignoreerivat. Innukust võiks siiski vältida sõnades – ära tingimata väljenda sõnaliselt oma huvi, sest nii võib teatav maagilisus kaduda. Aga tee seda oma tegudega: näiteks hoia rääkides silmsidet natuke rohkem kui vaja, justkui oleks sa äsja märganud, kui seksikas ta on.

MÜÜT: löö vestlus käima talle jooki pakkudes.

TEGELIKULT: las daam ostab oma joogid ise.

See filmides levinud „härra kõrvallauast saatis teile selle joogi“ värk oli enne, kui korgijook levima hakkas. Väidetavalt võrdub lause „kas tohin teile joogi osta?“ võrreldav lausega „kas tohiksin teie vasakut rinda katsuda?“

MÜÜT: lollikindel esmakohting on õhtusöök ja kino.

TEGELIKULT: esmakohting võiks olla midagi üllatavat.

Külmutatud-ülessoojendatud pitsa ning komöödia on küll kena, aga daamidele tuleb ikka muljet ka avaldada. Isegi kui lähed pärast siiski üksi koju, pole sa vähemalt veetnud igavat õhtut.

MÜÜT: naised armastavad mehi, kes oskavad tantsida.

TEGELIKULT: pole midagi hirmutavamat kui mees, kes oskab tantsida.

Sa võid ise arvata, et su tantsuliigutused on seksikad, aga daamil võib see judinaid tekitada.

MÜÜT: naistele meeldivad „pahad poisid“

TEGELIKKUS: ole lihtsalt kena.

MÜÜT: tüdrukutele meeldivad südamekestega kaardid, mitte tekstisõnumid.

TEGELIKULT: ära näe paberil armastuskirjadega vaeva.

Kenasti koostatud meil või tekstisõnum võibki olla tänapäevane armastuskiri. Romantikaga ei maksa liiga läilaks ka minna.

MÜÜT: püüa ta naerma ajada.

TEGELIKULT: ära liigselt teda naerma ajada ürita.