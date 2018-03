Pühendunud motikamehed ei loobu oma hobist ka talvel: käiakse krossitsiklitega lumeradadel, supernaelrehvide ehk piikidega varustatud krossikatega mööda jääd sõitmas või siis uhatakse lumesaanidega ringi. Aga mida teha, kui sa oled hingelt läbi ja lõhki chopperimees, armastad kõrget lenksu ja Harley-Davidsone?

Rootsis on harrikamehed ehitanud talveks ristandi lumesaanist ja oma lemmik-chopperist. Nii saab ka talvel nautida jalad-ees sõiduasendit, kõrget juhtrauda ja V-2 mootori südantsoojendavat podinat. Tõsi on küll see, et maailma stabiilseim see sõiduvahend ei ole.