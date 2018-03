Eurooplaste armastus Saksa autode vastu ei näi kahanevat, hoopis vastupidi. Mudelitabeli tipus püsib kindlalt, juba 44. aastat järjest Volkswagen Golf, teisel kohal on uus Volkswagen Polo ja kolmandal poodiumikohal Ford Fiesta. Volkswagen Tiguan on aga enimostetud maasturilaadne toode.

Jaanuarikuu Euroopa automüügi andmed on kokku löödud ja esmakordselt ei ole tippkümnesse asja ühelgi Opelil ega Fiatil. Küll aga läheb endiselt hästi Volkswagenil. 2017. aasta kokkuvõttes on üllatusi – Toyota C-HR on murdnud end mudelitabeli etteotsa.

Tänavuse aasta algus on automüügi osas olnud positiivne peaaegu kõikjal Euroopas. Erandiks on Ühendkuningriik ja Norra, kus on toimunud lausa -29% langus, kuid üldine trend on siiski kasvusuunas, millele annab hoogu ka automüügi taashoogustumine Venemaal.

Mis puudutab autoostjate lemmikuid, siis on tegemist lausa 44. aastaga järjest, mil esikohal püsib Volkswagen Golf. Ja püsib ülikindlalt, sest näiteks 2017. aasta kogusummas müüdi Golfi enam kui 180 000 tükki rohkem kui teisele kohale jäänud konkurenti.

Jaanuar oli Golfi kuu

Nii ka tänavu jaanuaris – Volkswagen Golfi müüdi 45 093 tk (kasv +16,1%), mis on 18 000 ühikut rohkem kui Volkwagen Polo, teise koha omanik, mille uue põlvkonna müügiletulekuga saavutati müüginumbriks 27 268 tk (+4,9%).

Kolmandal kohal on Ford Fiesta tänu samuti uue põlvkonna müügiedule (26 727 tk ja +3,9%) ja neljandaks jäi Renault Clio (25 507 tk, -4,0%).

Viiendal kohal on SUV segmendi uus liider Volkswagen Tiguan (23 958 tk, +1,6%), edestades Škoda Octaviat (22 159 tk, +6,8%) ja Nissan Qashqaid (21 708 tk, +2,3%).

Kaheksas koht Peugeot 208 (21 495 tk, +5,8%), üheksas Ford Focus (19 435 tk, +7,5%) ja kümnes Toyota Yaris (18 812 tk, +17,3%).