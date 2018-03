Reisijad, kel tuleb Stockholmi Arlanda lennuväljal öö mööda saata, võivad silma looja lasta hosteliks kohendatud vanas Boeing 747-212Bs. Jumbo Stay nimelises hostelis on The Suni teatel 76 voodikohta ja kohvik. Kolme tüüpi toad mahutavad üks kuni kolm täiskasvanut, olemas on ka nelja voodiga ühiselamutüüpi elamine. Luksuslikem voodi on kokpitis, kust avaneb vaade maandumisrajale, ent magada on võimalik ka ümmargustes nn mootoriruumides, kus varem paiknesid reaktiivmootorid. Odavaima voodikoha saab kätte umbes 45 euroga, nn musta kasti sviit maksab 188 eurot.