Kas sulle meeldivad autod? Aga kuidas on lood superautodega? Superkallite superautodega? BroBible nendib, et nii mõnelegi mehele meeldivad päris kindlasti. Eriti ilmselt need veerandsada, mis on maailma kõige kallimad.

Need autod on omaette kunstiteosed – mõned ilusamatest asjadest, mida elus näeme. Muidugi on need pükse täistegevalt kiired. Paljud neist ka väga piiratud koguses toodetud. Panime List25 analüüsis väljatoodud superkallite autode hinnad eurodesse ümber. Olgu ka märgitud, et maailma kalleima auto ostmiseks kuluks Eesti keskmist palka teenival mehel umbes 5400 aastat. Seda tingimusel, et ta nii kaua arveid ei maksa ja isegi makarone ei osta.

25. RUF CTR – 645 700 EUR