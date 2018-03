Ameerika noorsoo kehv füüsiline vorm on sõjaväele olnud probleemiks juba aastaid. Heritage’i fondi värske uuringu kohaselt on enam kui 70% 17-24-aastastest ameeriklastest mingil põhjusel sõjaväeteenistuse läbimiseks kõlbmatud – ja paljude puhul on asi just nende füüsilises vormis.

Paljud ameeriklased pole sõjaväes teenimiseks piisavalt vormis ning needki, kes nõuetele vastavad, saavad napilt hakkama. USA sõjavägi on Men’s Healthi teatel mures, et Ameerika on varsti võitlemiseks liialt vormist väljas.

Mida on aga üldse selleks vaja, et olla lahinguvalmis? Ja kuidas peaks sõjavägi kehva vormi probleemi lahendama? Men’s Health lasi arvamust avaldada kahel endisel Army Rangersi liikmel. Selle eliitüksuse sõdurid läbivad ühe kõige karmima väljaõppe, mis USA sõjaväes võimalik.

„Enamik mulle tuttavaid seersante on ilmselt nõus väitega, et lapsed on vormist väljas, sest seda on vanemad seersandid öelnud juba umbes sajandeid,“ märkis Adrian Bonenberger, kes teenis AR-is 2005-2012.

Aegunud mõõtetööriist

Randy Collins teenis AR-is allohvitseri ja väljaõppeinstruktorina. Tema sõnul seisneb probleem selles, et sõjaväes kasutatav sõjaväelise füüsilise võimekuse test (APFT) on kehv hindamisvahend. Hetkel kasutatav APFT viiakse läbi iga kuue kuu tagant ja see eeldab lihtsalt kindlaid numbreid kätekõverduste ja istessetõusude tegemisel ning kahe miili jooksus.

„Kuigi ma saan põhjustest aru, on APFT väga lihtne tööriist, mis on aegunud,“ sõnas Collins.

Tema sõnul kulub palju kuid, enne kui baastreeningule tulnud 18-aastasest sõõrikust saab võitlusvormis mees. Treening peaks Collinsi sõnul hõlmama kiirust, tugevust, väledust, kandevõimet ja vaimset jõudu arendavaid harjutusi.

Mitmed sõjaväeametnikud ütlesid Observerile, et sageli treenivad sõdurid vaid APFT läbimiseks, mis tekitab neile ületreenimise käigus vigastusi ega valmista neid kuidagi ette selleks, mida on vaja lahingus.

Bonenberger ja Collins märkisid mõlemad, et lahingus toimetulekut ei saa kuidagi hinnata selle põhjal, et kodanik suudab teha kätekõverdusi ja kõhulihaste harjutusi.

Uus test tulekul

Boneberger sõnas, et sõjaväetreeningu olulisim osa on üleüldse vaimne vastupidavus: noori sõdureid ja ohvitsere tuleks koolitada vastu pidama valu ja stressi tingimustes. Väga hea vorm ei ole nii oluline. Baaskursusel on vaja eeskätt seda, et sõdurid suudaksid kanda ohtralt kola pikkade vahemaade taha ja püssi lasta – ning hiljem saab neid panna tegema misiganes asju, mida vaja on tegema panna.

Paistab, et sõjaväe uus test on sellele lähemal. Observeri teatel katsetatakse praegu sõdurite valmisoleku testiga (SRT), mis sisaldab rohkem lahinguvalmiduse harjutusi. Muuhulgas on seal väleduse harjutus, umbes 110-kilose nupu lohistamine, liivakoti heitmine üle 210 cm seina, täisvarustuses pooleteise miili jooksmine.

Sõjaväe väljaõppekeskuse uuringute ja analüüsi osakonna juht Michael McGurk ütles Men’s Healthile, et uus test mõõdab palju rohkem erinevaid sportlikke võimeid kui vana APFT.