Portaal Your Tango kirjutab, et mehed jätavad oma jutuga sageli mulje, nagu ajaks naistega suhtes olemine neid enneaegselt hauda. Tõtt-öelda kõlab enamik mehi, nagu suhe oleks kõige hullem asi, mis nendega juhtunud on. Koomiliseks teeb asja see, et statistika järgi peitub pika eluea saladus suhetes ning kui uskuda numbreid, elavad vallalised mehed tavaliselt vähem kui nende suhtes olevad sookaaslased.

Sageli saavad mehed enamuse emotsionaalsest toestusest kodust enda naiselt. Kui suhet ei ole, ei saa mees ka piisavalt emotsionaalset toetust ning tal on keerulisem õnnelik olla.

2. Mees võib tänu regulaarsele seksile seitse või kümme aastat noorem välja näha ning end ka vastavalt tunda!

Regulaarne seks tuleb kasuks nii meeste kui naiste tervisele. Suhtes olevad inimesed saavad armurõõme enamasti vallalistest rohkem ja korrapärasemalt nautida.

3. Kodune toit

Abielus mehed saavad nautida ka koduse toidu eeliseid, kuna tõenäoliselt teeb naine neile süüa. Eks ole see ju märksa tervislikum kui poest valmistoidu ostmine või kiirtoidukohtade külastamine.

4. Õnnelikus suhtes olev mees ei satu tõenäoliselt depressiooni

Küsimus on suhte kvaliteedis. Kui mees ei ole enda suhtega rahul, võib ta kannatada ärevuse ja depressiooni all. Hea suhe teeb mehe aga optimistlikumaks, rõõmsamaks ja energilisemaks.

5. Eluea erinevus üksi ütleb meile, kui hästi püsisuhe mehele mõjub

Mehed, kes on abielus, elavad eeldatavasti seitse kuni viis aasta kauem, kui need, kes on suurema osa elust vallalised olnud. Harvardi üliõpilaste tehtud uuring näitas, et mida kauem on mees abielus, seda vanemaks ta tõenöoliselt teiste endaealiste vallalistega võrreldes elab.

6. Abielu ja püsisuhe on heaks vasturelvaks üksildusele

Ei ole saladus, et üksildus võib tappa. Üksildus on seotud stressist põhjustatud haigustega, kõrge vererõhuga, vaimsete probleemide ning kaalutõusugsa. Ei tule vast üllatusena, et abielumehed ei tunne end reeglina üksildasena.

7. Abielus olevad inimesed elavad suurema tõenäosusega vähi üle

Vallalistel on väiksem tõenäosus vähi üleelamiseks ning tõenäoliselt avastavad nad kurja tõve ka märksa hiljem kui suhtes olevad mehed ja naised. Seda seetõttu, et sageli on just meie partner see, kes märkab meie tervises muutusi ning utsitab arstile minema.

8. Suhtes olevatel meestel säilivad kognitiivsed funktsioonid paremini

Uurimus näitas, et vallalistel meestel on suurem risk haigestuda dementsusesse või Alzheimeri tõvesse.

9. Suitsetajaid, kes püüavad mittesuitsetajaga suhtes olles pahest loobuda, saadab suurema tõenäosusega edu

Vallalistel meestel on keerulisem suitsetamisest loobuda. Seda tõenäoliselt seetõttu, et neid julgusta ega motiveeri keegi.

10. Pikaaegses suhtes olevad mehed satuvad väiksema tõenäosusega ebaseaduslikule teele või käituvad ebatervislikult