Oleme uue generatsiooni XV-ga varasemalt teinud põgusalt proovisõitu Rootsis ning tõdenud, et päris auto, olgugi eelseeria toodang, on oluliselt parem kui bukletist nähtu.

Üks mis kindel, kui ajalukku kaduv STI kõrvale jätta, on uue gene Subaru XV praegusel ajahetkel Taevasõela (ka Plejaadid) paja atraktiivseim tükk toodangut: võrreldes eelkäijaga on kvaliteedivahe nagu öö ja päev.

Võin seda väita, sest alustasin kunagi oma autoajakirjaniku karjääri just eelmise põlvkonna XV testimisega ning mäletan elavalt, kuidas masin mind pimedal maastikul rooli taga siia-sinna loopides päris ära ehmatas.

Uus XV on loobunud olemast kooner „kits” ning astub omas sõidumugavuses kõvasti kandadele Subaru Outbackile, tootja senisele mugavusautole, ning sõiduvõimekuses Foresterile, senisele „maastur-maasturile”.

Värske XV on oma 221 mm kliirensi, dünaamilise nelikveo, moodsa ühenduvuse, ruumika kabiini ning tervikut raamistava laheda välimusega tõsiseltvõetav konkurent kõigile sama segmendi tulnukatele. Ja neid tulijaid on!

Paraku on neist vaid mõnel üksikul korralik nelikvedu, enamasti pakutakse kompaktsele linnurile vaid esivedu või heal juhul mingit lahtise diferentsiaaliga „saan kägardamata mäest alla”- aretust. Ja on midagi, mida pole ühelgi konkurendil – XV on 100% Subaru! See tõeline, uuest moodulplatvormist istmete tikanditeni välja.

Talvesõit

Enamusel kaasaegsetel (ka nelikveolistel) autodel on üks häda – nad ei lase „hullu panna”. Veel enne kui sõõrik saab joonistatud, sekkuvad kõik turvaabid ahastades ning poovad lõbu kinni.

Selles osas on XV üsna meeldiv erand, võimaldades täitsa asiseid sõõrikuid joonistada ning kurvi sisenedes ja gaasi andes ka kergelt ülejuhitavaks muutudes. Tõsi, rõõm kestab teatud piirini, sest moodsate korralekutsujateta ei pääse sellegi auto puhul. Aga natuke rohkem ikka ...

XV sõiduvõimekuse üks ilmekamaid näiteid paistab kätte ka videost: järsu tõusuga pehmel, lumega kaetud liivavallil ronis auto vastupunnimata üles, jagades veojõudu ühtlaselt kõigile ratastele. Ehkki mingil hetkel kaapisid kõik rattad, ei olnud tunnet, et masin võiks kuskile kinni jääda.

Asi, mis videost ei paista – võttel kaasas olnud Mitsubishi Eclipse Cross jäi sama tõusu viimase nurga võtmisel abitult rippesse, sest üleskerimise hoog rauges. Oli tunda, et see küngas oli auto viimane piir, samal ajal kui XV oleks valmis olnud märksa julgemalt üles ronima igast mäest.

Eraldi kiidusõnu pälvib testijatelt Subaru XV uus 8-astmeline variaatorkast. Kui senine kogemus CVT kastidega on ei liha ega kala – üks paras kräunutamine – siis uus CVT pole küll minetanud kerget kräunu ent sel on võrratult vähem läbilibisemist kui paljudel proovitud variaatoritel. Kiirendades on tunne, nagu oleks sees fikseeritud käik. XV variaator on päris lähedal tavalise automaatkasti tunnetusele.