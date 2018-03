Meestel on olemas on nimekiri pöörasematest seksuaalfantaasiatest, mida soovitakse enne surma ellu viia. Aga on sul aimu, mida võiks sisaldada su partneri seksiunistuste nimekiri? Men’s Health märgib, et selle teadasaamiseks on ainult üks viis: küsi. Alustuseks aga vaata üle järgnev nimestik kõige levinumatest naiste seksuaalfantaasiatest. Neile on lisatud ka soovitused, kuidas kindlaks teha, kas sinu partner võiks konkreetse ideega kaasa minna.

Karmima joone võtmine on riskantne värk. Kindlasti tasuks see teema enne magamistoas köie haaramist välja tuua. Üks variant on teha komplimendivõileib: öelda naisele, et ta on armatsedes alati meeldivalt õrn ja hell – ning märkida siis, et sinu jaoks oleks „päris okei ka see, kui asjad oleksid vahepeal veidike metsikumad“.

2. Grupiseks

Seksuoloog Jess O’Reilly sõnul on üks naiste kõige levinuimaid fantaasiaid osalemine kolmekas.

Siinkohal peaks teadma kahte asja: 1. mitte sugugi iga naine ei ole vaimustuses ideest, et sa tood teie magamistuppa teise naise (nagu sulle meeldiks), sest tegelikult võib talle meeldida hoopiski teise mehe mõte, 2. naisele võib meeldida fantaseerida kolmekesi seksimisest, aga see ei tähenda, et ta on valmis seda ka päriselt tegema. Vahepeal on fantaasiad põhjusega fantaasiad.

Kui sul on aga vastav väga tõsine huvi, siis proovi see teemaks tuua võimalikult turvalisel moel. Paljud ebaisikustavad oma fantaasiatest rääkimist ja kasutavad inspiratsioonina meediat. Võid naisele rääkida, mida oled ekraanilt näinud, et jagada oma tundeid, muresid, erutusi, kirgi, hirme ja piiranguid. Kui märkad, et miski on tema tähelepanu köitnud (näiteks kolmekastseen mõnes seriaalis), siis küsi vestluse alustamiseks, mida ta sellest arvab.

3. Seks ebaharilikus kohas

Uuringute teatel on ebaharilikus või avalikus kohas seksimine naiste fantaasia number üks. 36% naistest ja meestest on avalikus kohas hullamise ka omal nahal ära proovinud. Paljud ütlevad, et vahelejäämise võimaluse tekitatav adrenaliin lisabki asjale põnevust.

Kui teil on selline ühine fantaasia, siis ärge ometi hakake end kohe kuskil toidupoe riiulite vahel paljaks kiskuma. Selle asemel lähene avalikus kohas oma naisele ja sosista talle kõrva mõned pöörased mõtted sellest, mida sa nüüd ja kohe tahaksid temaga teha. Selline tasane alustamine võimaldab tal end turvalisemalt tunda ja hakata arutama, milline võiks olla teie mõlema jaoks mugav järgmine samm.

4. Seksmänguasja kampa toomine

80% naistest saab orgasmi vaid kliitori stimuleerimise abil. Seda tööd ei tee miski paremini kui hea vibraator. Ja kui sina seda võimsat tööriista hoiad, siis tasub see sulle kindlasti hiljem ära.

Kuidas saada teada, kas sinu naine on sellisest „kolmekast“ huvitatud? Paljudel naistel on juba öökapis olemas terve lasu mänguasju – küsi, kas ta tahaks mõnd neist koos proovida. Kui naisel on huvi, aga ta pole varem midagi sellist teinud, siis lase tal näiteks mõnest veebipoest endale võimalikult meeldiv lelu valida.

5. Keskendumine eelmängule

Naised fantaseerivad eelmängust rohkemgi kui seksist endast. Ka naistele suunatud erootikast ja pornost suurem osa keskendub just suudlemisele, puudutamisele ja emotsionaalsele lähedusele.