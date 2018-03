Hiinas on väljaarendamisel super-magnethõljukrong, mille tippkiirus võib ulatuda 1000 kilomeetrini tunnis. Eksperdid aga hoiatavad, et enne rongi kasutuskõlbulikuks saamist tuleb lahendada veel mitmeid tehnilisi küsimusi, kirjutab Global Times .

Deng ja tema meeskond viisid katsetuste ajal torus õhurõhu 2,9 kilopaskali peale ning said kuuemeetrise diameetriga „tuubis“ maksimumkiiruseks 50 km/h. Tavaline õhurõhk on ca 101 kilopaskalit.

Mõte kõlab põnevalt, aga kindlasti tuleb veel rinda pista erinevate tehniliste probleemidega, mis puudutavad näiteks turvalisust ja tehnoloogia maksumust, märgib Shanghai Tongji ülikooli raudteeekspert ja professor Sun Zhang.

„Rong peab suutma igal vajadusel peatuda,“ sõnas Sun. „Vabas õhus saab seda õhutakistust kasutades saavutada, aga vaakumtorus, kus takistust pole, võib see ju osutuda probleemiks? Mis juhtub siis, kui toru puruneb ja süsteemi pääseb õhk? See võib olla teine probleem.“

Jaapani magnethõljukrong saavutas Guardiani teatel 2015. aastal tippkiiruseks 603 km/h.

Elon Muski sõnul on tema Boring Company saanud valitsuselt esialgse heakskiidu, et ehitada maaalune rong, mis suudaks sõita New Yorgist Washingtoni 29 minutiga.