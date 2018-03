Hakkasid jaanuaris usinalt trenni tegema ja suutsid jõulude ajal tekkinud lisakilodest natukeseks ajaks lahti saada. Aga ihaldatud kaalunumber ei taha sugugi püsida. Miks see nii on? Men’s Healthi teatel on üks põhjuseid kaunis lihtne: su keha on pidevalt näljane.

Põhjus võib olla evolutsiooniline: kaalu vähenedes suhtub keha sellesse kui ohtu ellujäämisele ning see lööb käima näljahormoonid, andmaks märku, et on vaja süüa.

Näljahormoonid näisid üle sõitvat neist hormoonidest, mis on seotud täiskõhutundega. Ning see ablas vajan-rohkem-toitu tunne on saavutatud kaalu säilitamisel suur probleem.

Inimesed kukuvad dieedi ja sportimisega läbi erinevatel põhjustel – aga isu on neist üks olulisemaid.

See ei tähenda tingimata, et sinu kena kaalunumber ongi mõeldud kaduviku teed minema. Uuringus lasti inimestel tavapärase kolme asemel päevas viis või kuus korda süüa – see võis isu ja nälja tasemed aga sassi ajada, kui inimesed polnud harjunud nii sageli kõhtu täitma.

Hea uudis on see, et hoolimata näljatundest suutsid katsealused suurema osa kaotatud kilodest ka edaspidi eemal hoida. Spetsialistidel on nendesugustele kõhus kuristikku tundvatele kaalulangetajatele mõned head nipid, kuidas raske vaevaga saavutatud enam-vähem rannavormi hoida.

(PantherMedia/Scanpix)

Optimeeri oma toidukordi

Mehe parim sõber pole mitte koer, vaid hoopis valgud ja kiudained. Mõlemad aeglustavad seedimist ja aitavad täiskõhutundel kauem püsida. Kui sind pidevalt nälg näpistab, siis lisa igale toidukorrale umbes 10 grammi valku ja kahekordista vähem tärklist sisaldavate juurviljade kogust oma taldrikul.

Kiudainetesse pakitud süsivesikuid olgu koguseliselt palju, aga kaloraažilt vähe. Abiks on näiteks melon, marjad ja kaunviljad.

Joo palju vett

Kulista enne söömist ja toidukorra ajal vett. Kõhtu mahub vaid üks kõhutäis ja kui see on osalt veega täidetud, siis on rohkem täidetud tunne ja lisaks jääb vähem ruumi lisatoidule.

Ühe uuringu kohaselt kaotasid kolme kuu jooksul pool tundi enne söögikordi pool liitrit vett joonud inimesed kaalus umbes poolteist kilo enam kui inimesed, kes niimoodi vett ei joonud.

Uuri isu vähendavate ravimite kohta

Kui miski ei tööta, näljatunne on talumatu ja kaalu muudkui lisandub, siis on võimalik kasutada isu vähendavaid ravimeid. Need peaksid mõjutama sinu ajus olevaid isuga seotud retseptoreid.