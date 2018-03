Seadsime eesmärgiks jõuda Genfi esimesel pressipäeval ehk 6. märtsil. Kui esialgu plaanisime teekonda Tallinnast alustada 4. märtsil, sai ruttu selgeks, et nii me kaugele ei sõua. Nii astusimegi 3. märtsi õhtul Stockholmi viiva reisilaeva Victoria pardale ja alustasime oma hullumeelset eksperimenti päev plaanitust varem.

Täna on 5. märts, sõidetud on Tallinnast alates täpselt 800 km, oleme kohe-kohe Taani-Saksamaa piiril. Umbes kolmandik teekonnast Šveitsi on läbitud ning elu tundub siiani veel päris lill. On selge, et homme hommikuks me Genfi näitusele ei jõua, tõenäolisem, et Šveits saab võetud 6. märtsi õhtul või ööl vastu 7. märtsi.

Aga see kõik polegi oluline, sest protsess – elektriautoga läbi viie Euroopa riigi – on olnud nauditav, mitmekesine ja põnev.

Hoia silm peal ja ela kaasa!