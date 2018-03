Naiste suhtes on tänaseni levinud müüt, et nad ei oska naljakad olla või nalja teha – kuigi kasvõi naiskoomikud seda pidevalt ümber lükkavad. Ka arvab keskmine mees reeglina, et tema peab suhtes alati olema See Naljakam Tegelane. Aga lõbusam ja humoorikam naine võib nii tunda end kõrvaletõugatuna.

Kui oled kellestki romantilisel tasandil huvitatud, siis võib talle komplimendi tegemine olla mõnevõrra riskantne. See ei tohi kõlada õõnsalt ega ebasiiralt – ega lihtsalt ilmselge katsena talle seeliku alla pääseda. Samas: kui sa tahad daami jutuga üles soojendada, siis on komplimente vaja, et ta ei tunneks end tähelepanuta jäetuna. Trikk seisneb selles, et teha tuleks vähem ilmselgeid komplimente kui klišeelik „sa oled maailma kõige ilusam naine“. AskMen pakub välja kümme n-ö lollikindlat komplimenti, mis peaks naise tähelepanu köitma ja tema egole pai tegema.

Mehena on väga meeldiv tunda, et sind hinnatakse su huumorimeele pärast – miks peaks see naiste puhul teisiti käima? Näita, et sa hindad daami lõbusust ja humoorikust ja sa demonstreerid, et pole seksistlik idioot, kelle meelest naised ei suuda kedagi südamest naerutada.

2. „Õpin sinult alati palju.“

Kõik tahavad tunda, et nad toovad endaga kaasa väärtuslikku informatsiooni ja seega püüa teha komplimente daami intellekti kohta. Näita, et sa väärtustad tema arvamusi ja panust ja õpid nendest.

Natuke peenem viis selle komplimendi tegemiseks on näiteks „sul on nii hea maitse kirjanduse/filmide/muusika osas“ või isegi „kas sa võiksid mulle head raamatut soovitada, sest ma tõesti usaldan su maitset?“

3. „Sul on nii ilusad silmad/huuled/hambad/juuksed.“

Kui ütled naisele, et ta on ilus, siis võetakse kompliment küll vastu, aga see on liialt geneeriline ja mõjub veidi õõnsalt. Mine samm edasi ja tee kompliment spetsiifilisemalt. Aga väldi näiteks tagumiku ja rindade kiitmist, kui teie suhe just pole juba mõnd aega kestnud.

4. „Usaldan sind kõhklematult.“

Kõigile meestele, kes on tõsises suhtes: öelge oma partnerile, et usaldate teda! Armukadedus on inetu ja suhteid lõhkuv omadus ning sestap tasuks nii endale kui talle kinnitada, et sa usud tema lojaalsusse.

5. „Ma ei tea kedagi teist sinusarnast.“

Pane tähele, see ei ole sama, mis „sa pole selline nagu teised tüdrukud“. Too lause on lihtsalt seksism ja endast lugupidavad naised ei suhtu sellesse hästi, sest sa justkui vihjaks et teiste tüdrukutega sarnanemine on halb, sest nad kõik armastavad roosat ega oska palli visata.

Ülaltoodud lausega näitad sa, et pead daami isiksust unikaalseks ja armastad seda, mitte ei pea veidraks. Selle lausega väljendatakse, et kedagi väärtustatakse just ja ainult tema enda pärast.

6. „Sa oled oma tegemistes hea.“

Ükskõik, milline on naise amet, millised hobid või harrastused, aga ta tahab, et tema oskusi ja andekust neis asjades märgataks. Sealjuures ei maksa teha komplimenti tema üheksast-viieni pangatelleritöö kohta, mida ta vihkab ja mida tehes võimalusel maksimaalselt seanahka veab. Aga kui kiidad tema võimekust näiteks kunstis või spordis, siis näitad, et hoolid asjadest, mida tema ise väärtustab.

7. „Sa oled hea sõber.“

Inimestele tehakse sageli komplimente üsna mõttetute asjade üle: kuidas me välja näeme või kui ilusaid riideid oleme ostnud. Aga on väga rahuldav kuulda, et sa oled hea sõber. See lause lööb meie isiksuse selgroo pihta – meie parima ja isetuima mina pihta. Ta võib olla su tüdruksõber või abikaasa, aga talle meeldib kuulda, ta on sealjuures ka su sõber.

8. „Sa oled seksikas.“

Seda ei maksaks küll enne öelda, kui olete juba mõnd aega sebinud – muidu kõlab see veidralt või üleliia seksile mõtlevalt. Aga daam, kellega sa käid, tahab teada, et pead teda seksuaalses mõttes veetlevaks. Eriti hästi sobib see kompliment siis, kui tead, et tal on hea tuju ja ta ka enda teada näeb parajasti veetlev välja – siis on see lause nagu kirss tordil.

9. „Sa näed täna väga hea välja.“

Naise väljanägemise kohta midagi hästi öelda on delikaatne värk. Kui ta on end üles löönud ja sa nii ütled, siis võib talle tunduda, et ta sinu arvates muudel juhtudel ei näe nii hea välja.

Sellised komplimendid peaks olema üldisemat sorti. Nii võib öelda ka näiteks „sa näed alati nii ilus välja“.

10. „Sa oled parim inimene, kellega koos olla.“