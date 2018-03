Ei teagi, kas nutta või naerda, aga USA Lõuna-Carolinas on vist seadusandjatel liiga palju aega – seal on koostatud seaduseelnõu, mis vastuvõtmisel tooks kõigile pükse liialt rebadel kandvatele kodanikele rahatrahvi. Muidugi on pükste rebadel kandmine liialdamise korral kaunis inetu – aga hakata seda seaduslikult reguleerima ...

Esquire’ teatel on eelnõus kirjas, et kodaniku püksid ei tohi „rippuda [rohkem kui ] kolm tolli (ca 7,5 cm) allpool ileum’i, paljastades ihu ja aluspesu“.

Lõbus ja samas totter on eelnõu juures veel see, et sõna ileum viitab ühele soolestiku alumisele osale, mida eesti keeles nimetatakse niudesooleks. Ilmselt sooviti viidata hoopiski ilium’ile, mis tähendab puusakondi laiemat osa.