15-35-aastaste meeste seas on kõige levinum vähkkasvaja munandivähk. 79% kõigist munandivähi juhtudest puudutavad alla 44-aastasi mehi. Hea uudis on aga see, et igast sajast munandivähi diagnoosi saanud mehest 96 paraneb, kirjutab Men’s Health. Kõige olulisem on selle ohtliku haiguse tundemärke varakult tähele panna, et meditsiin aegsasti sekkuda saaks. Muhk munandil pole ainus sümptom – raskele haigusele võivad viidata ka alltoodud viis tundemärki.

1. Raske tunne kubemes või alakõhus.

2. Suurenenud või kokkutõmbunud munand.