„Men are f****** dogs“ ehk „Mehed on kuradi koerad,“ kirjutas keegi hiljem anonüümseks tehtud naisterahvas Facebookis. Nii mõnigi kiitis seisukoha heaks. Siis aga laekus järgnev kommentaar.

Boredpanda märgib, et kellegi teise süüdistamine on üks lihtsamaid asju, mida elus teha saab. Miks vaadata endale otsa, püüda ennast parandada ja tunnistada, et oled eksinud, kui võid lihtsalt süüdistada kedagi teist ja lasta tal kogu pahameele endale saada? Noh, võib-olla sellepärast, et nii võid saada tagasilöögi ja sattuda veelgi kehvemasse olukorda.

„Mõni aasta tagasi tutvusin ühe kutiga. Tõesti toreda inimesega. Ilmselt ühe toredaima mehega, kellega võimalik tutvuda. Meist said head sõbrad ja ajasime tihti juttu. Vahepeal ta helistas mulle lihtsalt selleks, et küsida, kuidas mul läheb. Teate küll, nagu õiged sõbrad teevadki.

Igatahes palus ta ükskord mul tulla enda juurde ja oma arvutile pilk heita. Ütles, et see on aeglane, võib-olla viirus või midagi. Ütlesin, et jah, pole probleemi. Läksime siis tema juurde ja ta tutvustas mulle oma abikaasat. Tüdrukut, kellega olin koos koolis käinud.

Naine püüdis mind võrgutada ja tahtis, et ma temaga magaksin. Tundsin tülgastust ja keeldusin. Natuke aega läks mööda ja siis saatis ta mulle sõnumi, et mees jättis ta maha. Küsisin, et miks ja naine vastas, et pettis teda ja mees sai teada.