Venemaa president Vladimir Putin pidas hiljuti oma iga-aastase kõne parlamendi mõlemale kojale ja tutvustas selle käigus ka uusi relvasüsteeme, mis sunnivad tema sõnul maailma Venemaad kuulama. Neist ülevaate koostanud Popularmechanicsi teatel on üks uutest relvadest tuumajõul liikuv rakett, mis eeldatavasti suudab „lennata ükskõik kuhu ja tabada ükskõik mida“.

Putin tegi oma kõnes avalikuks mitmed uued tuumarelvasüsteemid: RS-28 Sarmat kontinentidevaheline ballistiline rakett, pikamaa tuumatorpeedo Kanyon, tuumajõul liikuv tiibrakett ja viiekordse helikiirusega liikuv rakett Kinžall.

Sarmat ja Kanyon olid avalikkusele varem teada, aga tuumajõul liikuv rakett on täiesti uus relvasüsteem. Seni on tiibraketid liikunud vedelkütuse jõul, aga uuele tiibraketile annab liikumisenergia tuumareaktsioon. Popularmechanicsi teatel meenutab see paljus omaaegset USA Pluto-projekti, mille ehitamise Pentagon aga 1960-ndatel katki jättis, sest seda oli liiga ohtlik isegi katsetada.