Enam kui viis aastat tagasi ilmunud rekamäng „Euro Truck Simulator 2“ on tänase päevani üpriski relevantsena püsinud, seda osaliselt tänu regulaarsetele laiendustele, mis mängijaid erinevatesse Euroopa riikidesse on viinud. Järgmine lisapakk toob virtuaalsed rekad aga ka kodumaistele maanteedele!

(SCS Software)

Teose arendaja SCS Software andis teada, et mängu järgmine laiendus kannab pealkirja „Beyond the Baltic Sea“, mis – üllatus, üllatus – sisaldab Balti riike ja nende teedesüsteeme. Lisaks Eestile, Lätile ja Leedule sisaldab lisapakk ka killukesi Venemaast ja Soomest. Arendajate sõnul on „Beyond the Baltic Sea“ kõikidest senistest lisapakkidest kardinaalselt erinev.

„Beyond the Baltic Sea“ ilmumiskuupäev ei ole teada, ent virtuaalsed rekamehed võivad enda vaimu juba valmis panna, sest peagi saab Tallinna-Tartu maanteel vurama hakata.