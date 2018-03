Testi tulemus näitab, et Jaguari võimekus on igati kõrgel tasemel. Kuna ka selle 480 km sõiduulatus on Tesla tippmudelitega samaväärne, on Jaguar oma tublisti soodsama hinnaga igati kõva konkurent.

Tublisti soodsam hind?!

Eestisse on esimesi I-Pace’e oodata loodetavasti juba juulis. Jaguari elektriline krossover tuleb müügile kolmes varustustasemes ja 90 kWh akupakiga. NEDC tsükli järgi suudab I-Pace ühe laadimisega läbida 480 kilomeetrit.

Reaalsetes oludes tuleks see korrutada 0,8-ga ning kui lisada Eesti ilm, siis on tõenäoline, et ühe laadimisega saab I-Pace’iga sõita umbes 300 kilomeetrit. See on tõepoolest enam-vähem Tesla Model X mõõtu sõiduraadius.

Hinnavõrdluses ei ole Jaguar aga Teslast sugugi palju soodsam. Autogeenius vahendab, et odavaimas S-varustuses I-Pace hind algab Eestis 79 680 eurost, kallim HSE aga 93 000 eurost.

Kuna erinevus on vaid varustuse tasemes, mitte selles, kuidas auto sõidab või kui võimas on elektriajam, tekibki õigustatud küsimus, miks peaks keegi tahtma maksta 13 000 ja rohkem eurot lihtsalt nahast istmete ja alumiiniumäärisega peegli eest!?