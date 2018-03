Paindlikust hinnasüsteemist kasu saamiseks ja soodsama hinnaga pileti ostmiseks kehtib lihtne reegel: bussireisi planeerides tasub piletid varakult ära osta, sest nii on võimalik saada parim hind. Tasub ka meeles pidada, et kõige rohkem leidub sooduspileteid nendele väljumistele, kus nõudlus on madalam.

Selle puhul muutub bussipileti hind sõltuvalt reisi väljumise ajast ja reisijate nõudlusest. “Asja tuuma selgitamiseks toon lihtsa näite. Lennukipiletit ostes oleme dünaamilise hinnastamisega harjunud - hinnad muutuvad reisi lähenedes, sest vabu kohti jääb vähemaks ning mida varem pilet osta, seda soodsam see on. Kasutamegi oma bussides lennundusest tuttavat hinnastamise süsteemi,” selgitab ettevõtte kommertsjuht Märt Sibrik.

“Nõudlus on reeglina suurem reede õhtul ja pühapäeval, nädala sees päevasel ajal on reisid tavaliselt väiksema reisijate arvuga. Kui soovitud väljumisel on enamik kohtadest välja müüdud ja pilet on seetõttu kallim, tasub vaadata ka teisi sama päeva väljumisi, kus hind võib olla madalam - nii võib bussipileti ostmisel saada märkimisväärse säästu,” soovitab Sibrik.

Lisaks tasub firma bussidega reisijatel meeles pidada, et dünaamiline hinnastamine ei kehti juhul, kui reisija ostab pileti otse bussijuhi käest. “Bussijuhi käest piletit ostes tuleb maksta täishind, seega ei tasu piletiostu viimasele hetkele jätta,” selgitab Sibrik.

Eelmüügist piletit ostes saab reisija olla ka kindel, et bussis on talle koht olemas - vahetult enne väljumist võivad kõik piletid olla müüdud ja tuleb oodata järgmist bussi. Kõige soodsamad piletid on saadaval bussifirma enda kodulehel, näiteks ka Tpiletist ostes on hinnad enamasti kallimad.

Vahepeatustest reisides võivad hinnad kujuneda olenevalt peatuspaigast erinevaks ja mõnikord ka kallimaks kui reisi algusest piletit ostes. “Ekspressliini vedajana tahame pakkuda võimalikult soodsat hinda neile, kes sõidavad alguspunktist lõpp-punkti. Me ei ole endale sihiks seadnud olla vahepeatuste osas hinnaliider,” sõnab Sibrik.

Kuna vahepeatusest piletit ostes on hind mõnikord kallim, arvatakse, et ostes soodushinnaga pileti kogu reisile, saab seda kasutada ka vahepeatustest peale tulekuks. Paraku ei garanteeri see istekohta bussis.

“Kindlasti ei soovita me osta piletit tervele liinile, kui bussisõitja soovib liituda reisiga alles vahepeatuses,” ütleb Sibrik. Kui pilet on ostetud, teab bussijuht reisijaga just piletil märgitud peatuses arvestada. Kui aga pileti soetanud sõitjat piletil märgitud peatuses ei ole, võib bussijuht pakkuda tema istekohta mõnele teisele inimesele, kes muidu ei oleks bussi peale mahtunud. “Mõnikord tekib ka selliseid olukordi, kus inimene näeb, et bussis on vabu kohti, kuid bussijuht ei saa piletit siiski müüa, sest me hoiame need kohad neile pileti ostnud reisijatele, kes tulevad vahepeatusest,” toob Sibrik näite.