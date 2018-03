Oletame, et su naine on reisil ja sulle sõnad peale loetud: ei mingit sõpradega kõrtsiminekut. Ning naine teatab tekstivestluses, et tahab tõestusmaterjali, et sa teda kuulda oled võtnud. Või siis on sul vaja kibekiiresti ülemusele demonstreerida, et sa tõesti oled kodus, puruhaige ja voodis teki all.

Aga sina oledki tegelikult pubis, naudid sõpradega õlut ja kui seda tõestamismuret poleks, siis tunduks elu justkui lill.

Kuidas sõprade abil ükskõik millises keskkonnas lavastada „olen kodus pikali maas“-fotot, näeb juuresolevalt pildilt. Tuleb vaid üks jope voodilinana taustaks tõsta ja teine tekina enda lõua ette kergitada. Muidugi käib foto jäädvustamise järele ka kerge fototöötlus ehk üleliigse (pubikeskkonna) äralõikamine.